Команда Трампа включилась в урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке – Reuters

Специальный посланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф совершил визиты в Катар и Израиль, чтобы предпринять дипломатические усилия, направленные на достижение перемирия в Газе и освобождение заложников. Таким образом команда Трампа пытается на дипломатическом уровне добиться прип президента США 20 января.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник, ознакомленный с переговорами.

Стив Виткофф, официально вступивший в должность с началом работы администрации Трампа, в конце ноября провел отдельные встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани.

Переговоры Виткоффа направлены на продолжение почти 14-месячных дипломатических усилий администрации Байдена, Катара и Египта, которые пока не смогли обеспечить длительное перемирие между Израилем и ХАМАС в Газе и освобождение десятков израильских заложников.

Эти встречи также свидетельствуют о том, что Катар, на месяц приостановивший свою роль посредника, снова возвращается к этой ключевой функции.

Источник издания добавил, что переговорщики ХАМАС вероятно вскоре снова отправятся в столицу Катара Дохи для продолжения диалога.

Усилия представителя Трампа являются сигналом готовности новой администрации США активно включиться в разрешение одного из острейших конфликтов на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп требует от т ХАМАС освободить израильских заложников. Причем, они должны это сделать до 20 января, инаугурации нового американского лидера. Трамп пригрозил, что если этого не произойдет, Америка устроит на Ближнем Востоке "настоящий ад".

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