Варшава требует от Москвы объяснений из-за ракеты, нарушившей польское воздушное пространство

Польша обратилась к стране-агрессору России, чья ракета во время обстрела Украины, залетела в польское воздушное пространство. У Москвы потребовали объяснений этого инцидента и призвали к "прекращению такой деятельности.

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Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщили на официальном сайте министерства иностранных дел Польши. Как ранее официально подтвердили в польском Генштабе, российская ракета находилась в Польше около трех минут, она залетела на расстояние до 40 км в глубь страны.

Как отметили в пресс-службе ведомства, заместитель министра иностранных дел государства Владислав Теофил Бартошевский позвонил временному поверенному в делах РФ Андрею Ордашу и вручил ему ноту. В МИД требуют "объяснить инцидент, связанный с нарушением воздушного пространства Республики Польша крылатой ракетой и немедленного прекращения такой деятельности".

Напомним, утром 29 декабря в Польше заявили, что "неизвестный объект" залетел на их территорию из Украины. Это произошло во время массированной воздушной атаки России на украинские города и села. "Объект" двигался на большой скорости на запад, его видели жители гмины Долгобычев на Люблинщине.

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны.

Позже начальник Генштаба Войска Польского Всеслав Кукула подтвердил, что речь идет именно о российской крылатой ракете.

Как сообщал OBOZ.UA, генерал польской армии Роман Полко сказал, что Россиясознательно обстреливает Украину у границы с Польшей, чтобы дестабилизировать или спровоцировать и польскую сторону.

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