'Варшава солидарна с Украиной': в метро Польши устроили 'акцию' в поддержку Киева. Фото

В Польше на фоне эскалации российской агрессии устроили "акцию" в поддержку Украины. В метро столицы страны разместили экран с надписью: "Варшава солидарна с Украиной".

Соответствующий снимок разместил журналист Евгений Приходько на своей странице в Facebook. В частности, экран установлен на станции метро "Свєнтокшиська".

"Варшавское метро сейчас", – отметил Приходько.

Кроме того, в поддержку украинцев устроили демонстрацию и в центре Варшавы.

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Как сообщает польское издание TVN24, в акции, которая состоялась в четверг, 17 февраля, приняли участие около 200 человек, в том числе мэр Варшавы Рафал Тшасковский, а также политики многих партий и представители общественных организаций.

Тшасковский отметил, что Польша всегда выступала за сильную и независимую Украину, добавив, что безопасность страны зависит от суверенной Украины.

Поддержку выразил и посол Украины в Польше Андрей Дещиця, который напомнил, что на поворотах истории — будь то в 2004 или 2014 году — Украина всегда могла рассчитывать на поляков, и этот раз ничем не отличается. Также на мероприятии выступили представители украинской диаспоры в Польше.

Кроме того, в поддержку нашей страны в Варшаве подсветили желтым и синим цветом Дворец культуры и науки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 февраля вооруженные формирования России прибегли к массированному артиллерийскому обстрелу на Донбассе. Они десятки раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ и мирных населенных пунктов.