"Варшава солидарна с Украиной": в метро Польши устроили "акцию" в поддержку Киева. Фото
В Польше на фоне эскалации российской агрессии устроили "акцию" в поддержку Украины. В метро столицы страны разместили экран с надписью: "Варшава солидарна с Украиной".
Соответствующий снимок разместил журналист Евгений Приходько на своей странице в Facebook. В частности, экран установлен на станции метро "Свєнтокшиська".
"Варшавское метро сейчас", – отметил Приходько.
Кроме того, в поддержку украинцев устроили демонстрацию и в центре Варшавы.
Как сообщает польское издание TVN24, в акции, которая состоялась в четверг, 17 февраля, приняли участие около 200 человек, в том числе мэр Варшавы Рафал Тшасковский, а также политики многих партий и представители общественных организаций.
Тшасковский отметил, что Польша всегда выступала за сильную и независимую Украину, добавив, что безопасность страны зависит от суверенной Украины.
Поддержку выразил и посол Украины в Польше Андрей Дещиця, который напомнил, что на поворотах истории — будь то в 2004 или 2014 году — Украина всегда могла рассчитывать на поляков, и этот раз ничем не отличается. Также на мероприятии выступили представители украинской диаспоры в Польше.
Кроме того, в поддержку нашей страны в Варшаве подсветили желтым и синим цветом Дворец культуры и науки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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