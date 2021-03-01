Всем интересно, как сейчас развивается ситуация, связанная с пандемией в других европейских странах. Могу поделиться небольшой информацией о ситуации в Испании. Не знаю вот только с чего и начать. Сравнивать как в Испании и в Украине не хочется. В октябре прошлого года потерял маму, по всей вероятности, из-за коронавируса, которая жила в Броварах и таким образом столкнулся в полной мере с неприятной украинской реальностью в этом ракурсе. Кроме критики нет других слов. С другой стороны, надо бы нести информацию в массы, чтобы людям помочь избегать ошибок, которые уже были сделаны в тех странах, где заболевание распространилось раньше, но где все же находят пути решения вирусных проблем.

Информированность в этих вопросах всегда архиважная.

Безусловно, что Испания из вирусного пугала, сегодня превратилась в образец для подражания борьбы за жизнь своих граждан. Конечно, здесь не правят бал во время пандемии ни "эпицентры", ни бары, ни рестораны, ни какие-то скороспелые нувориши-миллиардеры, расплодившиеся нынче в Украине. Сказано было испанцам закрыться и все безропотно исполняют, например, разрешено использовать частному бизнесу 40% торговых площадей - сами измеряют, высчитывают и беспрекословно выполняют решения правительства, которые основываются на рекомендациях медиков и тоже не всегда бывают безошибочными. Но как известно, что главное отличие европейцев — это все же тотальное законопослушание 99,99% населения. Ну, а когда все "дуже розумнi", и знают всё лучше врачей, лучше правительства, да что там правительства, бери выше – больше и лучше всех в мире, то и результат такой. Вот только никак уровень жизни от этого не повысится, ни говоря уже о человечности, человеколюбии, сострадании, добропорядочности, честности и etc.

Но вернемся к ситуации в Испании, хотя по многим секторам экономики страны пандемией нанесен сильнейший удар ниже пояса, тем не менее никто пока еще с голоду не умер. А вот от вируса почти 70 000 смертей, причем цифра эта реальная, поскольку в стране действует протокол (который неукоснительно соблюдается), по которому проводится обязательное тестирование всех умерших, не зависимо от первоначально поставленного диагноза. Миллиардные потери от свернувшегося до лучших времен туризма, закрытые отели, массово неработающие рестораны, бары, дискотеки, кинозалы… Но цена этому возможно сохраненные человеческие жизни, пусть даже никогда незнакомых нам людей и это приняло, как руководство к действию практически все население страны, не зависимо от расовой принадлежности, возраста, толщины кошелька в кармане. За год обязательного соблюдения комендантского часа, ограничений режимов работы, фанатического исполнения гигиенических процедур, применения разного рода EPI (средств индивидуальной защиты) испанцы поняли зачем это и только у случайно попавших сейчас в страну возникает сакраментальный вопрос - почему даже за рулем своей машине испанцы не снимают маски. Потому что всё вместе может и спасет еще хотя бы одну жизнь! И результаты есть - потери жизней в Испании удалось свести к минимуму.

Сейчас полным ходом началась поэтапная вакцинация населения. Я не специалист в этой сфере и заранее прошу извинения за какие-то возможно неточности, потому что излагаю весь этот материал так, как его доносят до людей все испанские СМИ на протяжении уже многих месяцев формируя коллективное сознание. И если вначале опросы показывали, что 65-70% людей не горели желанием вакцинироваться, то постепенно все коренным образом изменилось и практически 99% готовы получить свои два укола.

Первый этап вакцинации уже завершился. Начали с пожилых людей и инвалидов, проживающих в специальных резиденциях или как говорили раньше в домах престарелых. Вместе с ними вакцинировался весь медицинский и другой обслуживающий персонал, работающий в этих резиденциях. Почему начали с них, да потому что именно в резиденциях смертность была крайне высокая. Если вирус попадал в это место, то 90-95 % людей умирало, включая нянечек, медсестер и врачей, невзирая на все усилия.

На втором этапе оказалось, что надо вакцинировать пожарников (здесь это многофункциональная служба 112), по той причине, что они всегда оказываются первые во всех передрягах, параллельно с ними весь персонал госпиталей, начиная с тех, кто на переднем крае борьбы – отделения реанимации и заканчивая водителями, привозящими продукты в госпитальные столовые. Затем пошла полиция и военные.

Третий этап, это пенсионеры от 80 лет, проживающие у себя дома, а также люди просто имеющие различные серьезные патологии. Кроме того, преподаватели и работники школ.

Четвертый этап. Все старше 70 лет без разбора.

Пятый этап. Все старше 55 лет.

Шестой этап. Все оставшееся население.

Вот таким образом к концу мая должны провести вакцинацию всей Испании.

Этапы условные, четких границ и сроков нет, жизнь вносит свои коррективы, не хватает вакцины повсеместно и непрерывно, но в целом придерживаются такого плана. Могут быть исключения, но проскочить "по блату" чревато неприятностями. Например, из 8120 испанских мэров нашлось три умника, которые сделали себе прививку вне очереди. Во- первых они поплатились за это своими тепленькими местами, а во-вторых, им было отказано в повторной вакцинации. В конец очереди - после всех.

Нас волнует вопрос насколько эффективна будет и действенна вакцина. Еще нет статистики, но сегодня врачи предполагают, что на год, как минимум, но это должно подтвердить время.

Еще все озабочены тем, а чем же отличаются вакцины и какая из них лучше? Тоже единого мнения нет. Нужно время и статистика. Но pfazer и moderna это вакцины будущего. Принцип их создания совсем иной и отличается коренным образом от других ранее создаваемых вакцин.

Многие сегодня обеспокоены вопросом о выдаче документов о прививке. В Испании еще пока нет, не выдают никаких сертификатов. Только по официальной просьбе можно получить справку в формате PDF. Однако все южно-европейские страны - Испания, Италия, Греция очень заинтересованы именно в систематизации учета вакцинированных людей. Только это позволит начать быстрое возрождение туризма. Необходим документ понятный как для пограничника, так и для туроператора, работника отеля, авиакомпании и т.д.

Еще до начала процесса прививок вопрос о том, считают ли антитела в крови людей, перенесших заболевание до периода вакцинации, сам по себе отпал – нет, не подсчитывают. Насколько нам разъясняют в СМИ - антитела, вырабатываемые организмом в результате самостоятельной работы иммунной системы человека не устойчивые. Их количество может через месяц значительно сократиться, поэтому принято было решение вакцинировать всех, невзирая на количество антител. Все же после прививки это количество предполагается будет устойчивым на протяжении как минимум года.

Как протекает сам процесс вакцинации – да очень просто. На мобильный приходит сообщение с предлагаемой датой и временем. Надо подтвердить готовность и согласие - отправить в ответ такое же сообщение. Место для прививок обычно выбирается всем известное, с максимально упрощенной схемой подъезда. Врачи считают и первый опыт показывает, что только что привитому человеку сразу садиться за руль нежелательно. Минут 15-20 надо где-то рядышком посидеть, потому что возможно легкое головокружение. Обычно выбирается спортивный павильон, где могут быть одновременно приняты десятки людей. Вакцинация не идет круглосуточно, но с 8 утра до 20:00 вечера без остановки. Да и чуть не забыл, вакцинированию подлежат только те, кто легально находится в стране и имеет общую медицинскую карточку бесплатного обслуживания (в стране реально бесплатная медицина).

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