В Зимбабве стартовала вакцинация препаратом, который ждет Украина

В Зимбабве 18 февраля стартовала кампания по вакцинации препаратом Sinopharm против коронавируса. Украина ожидает его в первом полугодии 2021-го.

Как пишет "Анадолу", Китай подарил стране 200 тысяч доз. Также страна закупила еще 800 тысяч доз, которые должны доставить в марте.

Первые прививки уже получили медики и министр здравоохранения.

На первом этапе кроме медиков вакцину получат люди старше 60 лет, государственные служащие и представители уязвимых групп.

Также в Зимбабве планируют во время этого этапа проверить, как китайская вакцина противодействует южноафриканскому мутанту, который распространился в стране.

Всего в Зимбабве планируют вакцинировать 60% населения – 10 из 15 миллионов человек. на первом этапе – 22%, на втором и третьем – по 18,4%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получит 5 млн доз вакцины CoronaVac, разработанной китайской компанией Sinovac, в первом полугодии 2021 года. Соответствующее соглашение уже заключено.