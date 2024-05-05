В забор Белого дома врезался автомобиль: Секретная служба оценила уровень угрозы

В столице США городе Вашингтоне автомобиль врезался в один из заборов на периметре безопасности вокруг Белого дома. Он двигался на очень большой скорости.

Об этом сообщает NBC Washington. Как отметили в Секретной службе США, угрозы для Белого дома инцидент не нес.

"На данный момент этот случай расследуется как дорожно-транспортное происшествие отделом расследования крупных аварий Министерства внутренних дел", – говорится в заявлении департамента столичной полиции.

По информации ведомства, 4 мая около 22:46 по местному времени (5:46 утра воскресенья, 5 мая, по киевскому времени) автомобиль на высокой скорости врезался в восточную ограду Белого дома. Водитель погиб на месте. Его имя и возраст не разглашаются.

Стоит напомнить, что это уже не первый подобный инцидент в этом году. В январе 2024 водителя легковушки задержали за наезд на забор на охранном периметре. В последние годы Белый дом являлся объектом нескольких попыток проникновения. Это побудило в 2020 году построить новый барьер по периметру президентской резиденции – более высокий и изготовленный из более прочного металла.

Напомним, в декабре прошлого года неизвестный автомобиль врезался в припаркованный внедорожник, сопровождавший кортеж президента США Джо Байдена. Инцидент произошел в городе Уилмингтон.

Президент Штатов находился на предвыборном мероприятии и не пострадал, во время ДТП он выходил из здания местного штаба демократов.

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