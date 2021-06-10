В Южной Корее здание рухнуло на автобус с людьми и убило 9 человек: момент трагедии попал на видео

В сети появилось видео обрушения здания на автобус в городе Кванчжу на юго-западе от Сеула (Южная Корея), которое произошло в среду, 9 июня. В результате ЧП погибло девять человек.

На опубликованных кадрах видно, пассажирский автобус затормозил на остановке как раз в тот момент, когда здание начало падать. Его в это время демонтировали рабочие (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Как выяснилось, дом готовился к сносу, однако обрушился раньше срока и на незапланированный участок.

Видео дня

Всего в автобусе, на который рухнуло здание, находились 17 человек. В результате ЧП восемь пассажиров смогли достать из-под уламков живыми. Они получили серьезные травмы.

Причины аварии устанавливаются, полиция начала расследование дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле в синагоге в Гиват-Зеэве упала трибуна. В это время на ней находилось около 600 человек, более 160 из них пострадали, двое погибли.