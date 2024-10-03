В Южной Корее разработали картонные дроны-камикадзе, которые потенциально дешевле квадрокоптерных FPV. Фото и видео

В Южной Корее на выставке KADEX 2024 продемонстрировали PapyDrone-800 – картонный дрон-камикадзе. Его разработчиком является стартап Peach, этот БПЛА сделан по схеме летающего крыла.

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Он рассчитан на максимальную скорость до 100 км/ч, дальность полета до 50 км (или 20 минут полета) и систему связи с дальностью до 20 км. Об этом пишет украинский военный портал Defence Express.

Там отметили, что корейский PapyDrone-800 выглядит даже проще и дешевле австралийского Sypaq Corvo PPDS, который также собирается из картона.

Внутренний объем фюзеляжа корейского дрона позволяет нести боевую часть, также он может быть использован для разведки.

"Но учитывая его технические особенности, то именно роль дрона-камикадзе для него вполне может быть более эффективной. Хотя следует отметить, что общий взлетный вес составляет всего 1 кг, то есть боевая часть вряд ли может весить более 0,5 кг, а это вес ручной гранаты", – отмечается в статье.

Для PapyDrone-800 задекларировано использование до скорости ветра в 10 м/с, что является стандартным "гражданским" ограничением. Что касается защиты от влаги, то использованный картон имеет защиту на уровне IPX3 – разработчики показывали возможность полета БПЛА в дождь.

У Peach также есть разработка с большим по размеру PapyDrone-1800. Параметры этого дрона пока не раскрыты, но его полезная нагрузка, очевидно, больше. Его концептуальная идея аналогична – использование максимально дешевых компонентов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные показали впечатляющее видео "распаковки" российского дрона, который недавно приземлился на наших позициях. Этот "аналоговнет", собранный из деталей, которые можно найти в гараже, просто упал у входа в блиндаж.

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