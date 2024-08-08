В Южной Корее призывают к созданию ядерного оружия в противовес КНДР: министр обороны объяснил, почему это плохая идея

Южнокорейские чиновники и члены консервативной правящей партии все чаще призывают к разработке ядерного оружия. По их мнение, собственная ядерная программа станет противовесом Северной Корее, которая стремительно наращивает арсенал ядерного вооружения и открыто угрожает Южной Корее.

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В то же время министр обороны Шин Вон Сик подверг резкой критике идеи о разработке ядерного вооружения. Об этом сообщает Reuters.

Глава южнокорейского оборонного ведомства заявил, что, если Южная Корея начнет создавать ядерное оружие, это может привести к существенному ухудшению взаимоотношений с Соединенными Штатами. Кроме того, собственная ядерная программа Южной Кореи потрясет финансовые рынки.

"Вы столкнетесь с огромным расколом в альянсе США если мы выйдем из договора о нераспространении ядерного оружия. Это повлечет за собой различные санкции, начиная с немедленного шока на нашем финансовом рынке", – сказал Шин Вон Сик.

Также он подчеркнул, что дебаты среди политиков и экспертов по внешней политике являются признаком того, что многие южнокорейцы по-прежнему обеспокоены американским расширенным сдерживанием – военным потенциалом США, особенно их ядерными силами. По словам Шина, обострение стратегического соперничества между США и Китаем, а также война в Украине привели к радикальному изменению парадигмы после окончания холодной войны, поставив Южную Корею в центр потрясений и усложнив ее расчеты.

В то же время министр обороны Южной Кореи подчеркнул, что КНДР превратилась из "головной боли в Азии в мирового злодея" после того, как заключила договор о стратегическом партнерстве с Россией. Южная Корея в ответ предупредила, что может рассмотреть возможность поставки Украине летального оружия, что станет потенциальным отходом от политики оказания гуманитарной и экономической помощи, если Россия предоставит Северной Корее передовые военные технологии.

Шин заявил, что КНДР получила от России помощь в виде ракетного двигателя, который использовался при неудачной попытке в мае запустить шпионский спутник. Однако он не считает это пересечением "красной линии", заявив, что вместо этого он сосредоточен на любой передаче технологий, связанных с межконтинентальными баллистическими ракетами и ядерным оружием, а также с противовоздушным оружием, радарами, танками и истребителями.

Напомним, Северная Корея может увеличить объем и ассортимент оружия, которое она поставляет стране-агрессору России. 30 июля один из украинских батальонов заметил, что российские силы используют северокорейскую военную технику на границе между Украиной и Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает углублять двусторонние отношения с Ираном и Северной Кореей в обмен на оказание летальной помощи ее армии для использования против Украины. На сегодняшний день Пхеньян уже передал оккупантам миллионы снарядов.

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