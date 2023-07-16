В Южной Корее оползни и наводнения: десятки человек погибли, тысячи эвакуировали

В Южной Корее в течение трех дней оползней и наводнения унесли жизни десятки человек погибли. Тысячи людей эвакуировали.

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Об этом сообщает Reuters. По состоянию на субботу, 15 июля, в Южной Корее 22 человека погибли, 14 пропали без вести.

В то же время, 4763 человека были эвакуированы. Многие деревни в низменных районах близ плотины были затоплены, а дороги и мосты, соединявшие села, были перерезаны, из-за чего некоторые жители оказались в ловушке в своих домах.

Утром 15 июля вода переполнила плотину в провинции Северный Чхунчхон. В опасности оказались 7000 человек. Ожидается, что их число будет расти, так как в16 июля на Корейском полуострове ожидаются более сильные дожди, прогнозирует Корейское метеорологическое управление.

В связи с этим, в стране отменяют поезда. Один из них уже сошел с рельсов в провинции Северный Чхунчхон. Пострадал инженер, пассажиров на борту не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2023 года Европу накрыла рекордная жара. Температура достигает +47 градусов, из-за чего люди теряют сознание.

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