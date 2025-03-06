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В Южной Корее истребитель случайно сбросил бомбы на дома возле Сеула: есть пострадавшие. Фото и видео

Алексей Лютиков
Мир
2 минуты
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В Южной Корее истребитель случайно сбросил бомбы на дома возле Сеула: есть пострадавшие. Фото и видео

Утром 6 марта два истребителя KF-16 по ошибке сбросили восемь бомб класса "воздух – поверхность" на дома возле южнокорейской столицы Сеула. В результате происшествия пострадали как минимум 15 человек.

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Инцидент произошел во время учений с боевой стрельбой, в ходе которых авиабомбы должны были упасть на территорию полигона. Об этом сообщает информационного агентство Yonhap.

Военные и спасательные службы охарактеризовали инцидент как "беспрецедентную ошибочную бомбардировку гражданского города". Власти заявили, что взрыв произошел над поселком в Пхочоне, примерно в 40 километрах к северу от Сеула.

В результате взрывов 15 человек, в том числе двое солдат и двое иностранцев, получили легкие и тяжелые ранения. Также были повреждены церковь и семь других зданий.

В Южной Корее истребитель случайно сбросил бомбы на дома возле Сеула: есть пострадавшие. Фото и видео
В Южной Корее истребитель случайно сбросил бомбы на дома возле Сеула: есть пострадавшие. Фото и видео

Пожарные заявили, что двое гражданских лиц получили серьезные ранения и были доставлены в больницу. В экстренных службах уточнили, что травмы не представляют угрозы для жизни людей. Еще 8 человек с легкими травмами были доставлены в больницы для обследования.

Власти ожидают, что число пострадавших возрастет, поскольку все больше людей обращаются за медицинской помощью. При этом как минимум 50 жителей пострадавшего района эвакуированы подальше от места бомбардировки.

В Южной Корее истребитель случайно сбросил бомбы на дома возле Сеула: есть пострадавшие. Фото и видео
В Южной Корее истребитель случайно сбросил бомбы на дома возле Сеула: есть пострадавшие. Фото и видео

Военные представители заявили, что два истребителя KF-16, участвовавшие в учениях с боевой стрельбой, ошибочно сбросили по четыре бомбы MK-82 за пределами полигона в Пхочоне в 10:04 утра по местному времени.

Военно-воздушные силы заявили, что проводят расследование инцидента под руководством заместителя начальника штаба генерал-лейтенанта Пак Ки Вана.

Напомним, Южная Корея оказывает Украине финансовую и гуманитарную помощь, но может также рассмотреть вопрос о военной поддержке. Действия Сеула будут зависеть от того, какую позицию в вопросе российской войны будут занимать Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс (НАТО).

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