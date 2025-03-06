В Южной Корее истребитель случайно сбросил бомбы на дома возле Сеула: есть пострадавшие. Фото и видео

Утром 6 марта два истребителя KF-16 по ошибке сбросили восемь бомб класса "воздух – поверхность" на дома возле южнокорейской столицы Сеула. В результате происшествия пострадали как минимум 15 человек.

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Инцидент произошел во время учений с боевой стрельбой, в ходе которых авиабомбы должны были упасть на территорию полигона. Об этом сообщает информационного агентство Yonhap.

Военные и спасательные службы охарактеризовали инцидент как "беспрецедентную ошибочную бомбардировку гражданского города". Власти заявили, что взрыв произошел над поселком в Пхочоне, примерно в 40 километрах к северу от Сеула.

В результате взрывов 15 человек, в том числе двое солдат и двое иностранцев, получили легкие и тяжелые ранения. Также были повреждены церковь и семь других зданий.

Пожарные заявили, что двое гражданских лиц получили серьезные ранения и были доставлены в больницу. В экстренных службах уточнили, что травмы не представляют угрозы для жизни людей. Еще 8 человек с легкими травмами были доставлены в больницы для обследования.

Власти ожидают, что число пострадавших возрастет, поскольку все больше людей обращаются за медицинской помощью. При этом как минимум 50 жителей пострадавшего района эвакуированы подальше от места бомбардировки.

Военные представители заявили, что два истребителя KF-16, участвовавшие в учениях с боевой стрельбой, ошибочно сбросили по четыре бомбы MK-82 за пределами полигона в Пхочоне в 10:04 утра по местному времени.

Военно-воздушные силы заявили, что проводят расследование инцидента под руководством заместителя начальника штаба генерал-лейтенанта Пак Ки Вана.

Напомним, Южная Корея оказывает Украине финансовую и гуманитарную помощь, но может также рассмотреть вопрос о военной поддержке. Действия Сеула будут зависеть от того, какую позицию в вопросе российской войны будут занимать Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс (НАТО).

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