Будет зависеть от позиции США и НАТО: в Южной Корее не исключили предоставление Украине военной поддержки

Южная Корея оказывает Украине финансовую и гуманитарную помощь, но может также рассмотреть вопрос о военной поддержке. Действия Сеула будут зависеть от того, какую позицию в вопросе российской войны будут занимать Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс (НАТО).

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Об этом заявил министр иностранных дел страны Чо Тэ Юль, передают медиа. В субботу, 15 февраля, чиновник выступил на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции безопасности.

"Когда речь идет о роли Южной Кореи в войне в Украине, мы сосредотачиваемся на гуманитарной и финансовой помощи, чтобы они могли продолжать свои усилия по продвижению к миру", – сказал он.

Также добавил, что начиная с 2025 года и в течение следующих четырех лет Сеул собирается предоставить Киеву пакет финансовой помощи на сумму $2 млрд.

"Но когда дело доходит до предоставления оружия, мы придерживаемся той позиции, что просмотрим наши подходы, когда ситуация будет угрожать нашей национальной безопасности", – объяснил Чо Тэ Юль.

Глава МИД Южной Кореи указал на усиление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, а также участие сил КНДР в войне против Украины. Поэтому подчеркнул, что страна будет готова пересмотреть свою позицию, но при определенных условиях.

"В зависимости от того, какая будет война в будущем и какую позицию займут Соединенные Штаты, а также страны НАТО, мы будем принимать поэтапные и эффективные контрмеры в будущем", – отметил Чо Тэ Юль.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правительство Южной Кореи наложило санкции на россиян и российские компании, способствующие военным действиям РФ против Украины. Под ограничения также попали топ-военнослужащие из Северной Кореи.

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