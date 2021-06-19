В Южной Африке нашли алмаз размером с куриное яйцо. Фото

В Ботсване (независимое государство в Южной Африке) на выставке показали алмаз, который считается третьим крупнейшим в мире среди всех когда-либо найденных. Его вес – 1098 карат.

Об этом пишет BBC. Его обнаружила алмазная фирма Debswana на руднике Джваненг и показала президенту Мокгвитси Масиси.

Отмечается, что этот драгоценный камень ненамного легче, чем второй по величине алмаз в мире, который также был найден в Ботсване в 2015 году.

"Это самый крупный алмаз, добытый Debswana за более чем 50-летнюю историю эксплуатации", – сказала Линетт Армстронг, исполняющая обязанности управляющего директора Debswana Diamond Company.

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Она добавила, что согласно предварительному анализу, это может быть третий по величине камень в мире ювелирного качества.

Камень пока не получил названия, а также эксперты пока не опубликовали потенциальную стоимость драгоценности. Однако второй по величине алмаз в 2017 году продали за 53 миллиона долларов.

Самым большим из когда-либо обнаруженных алмазов был алмаз Куллинан весом 3106 карат, обнаруженный в Южной Африке в 1905 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в украинской лаборатории вырастили алмаз в 109 карат. Его оценили в полмиллиона долларов США и уже продали. До этого самый большой искусственный камень составлял от 10 до 20 карат.