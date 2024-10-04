В Южной Африке белых фермеров обвинили в кормлении свиней убитыми чернокожими женщинами: что происходит

В Лимпопо, Южная Африка, проходят протесты из-за того, что суд в Полокване решил отпустить под залог фермеров, подозреваемых в умышленном убийстве двух женщин. Это убийство повлекло за собой новый расовый скандал в ЮАР: белые фермер и двое его рабочих не только застрелили двух темнокожих женщин, но и скормили свиньям их тела.

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Как пишет BBC, 45-летняя Мария Макгато и 34-летняя Люсия Ндлову искали еду на ферме близ Полокване, когда их застрелили. Эта ферма была известна именно тем, что здесь часто кормили нищих, добавляет New York Times.

Суд Полокване решил, что 60-летнего владельца фермы Захария Йоханнеса Оливье и его сотрудников Адриана де Вета, 19 лет, и 50-летнего Уильяма Муссори можно выпустить под залог. Хотя окончательное решение об освобождении подозреваемых под залог судьями еще не принято, само рассмотрение в суде этого вопроса вызвало протесты. Люди требуют отказать подозреваемым в освобождении.

Судья Нтилейн Фелленг отложила принятие решения по выпуску подозреваемых под залог до 6 ноября.

Кроме обвинения в умышленном убийстве, троим мужчинам в суде в Полокване также предъявлены обвинения в покушении на убийство. На момент стрельбы с женщинами был Мабуто Нкубе, муж Люсии Ндлову. Он был ранен, однако мужчина смог убежать и вызвать врача на помощь.

Именно Мабуто Нкубе уведомил полицию о стрельбе. Когда полицейские пришли на ферму, то нашли разложенные и частично съеденные тела женщин в свинарнике.

Случай в Полокване, к сожалению, не единственный в ЮАР. Здесь много белых фермеров и чернокожих нищих. Недавно в провинции Мпумаланга фермер и его охранник был арестован по обвинению в убийстве двух чернокожих мужчин, которых убийцы обвинили в краже овец. Тела убитых фермеры сожгли.

А в Луцвиле 70-летний белый фермер намеренно переехал на своем авто шестилетнего чернокожего мальчика, который поднял апельсин с земли на его ферме.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, южноафриканский футболист и участник Олимпийских игр в Токио Люк Флерс был застрелен в Йоханнесбурге. По данным полиции, 24-летнего мужчину застрелили на автозаправке при попытке угона его авто.

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