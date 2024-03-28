В ЮАР произошло масштабное ДТП с автобусом: погибли 45 человек

В Южно-Африканской Республике возле Маматлакала в северной провинции Лимпопо произошло масштабное ДТП с автобусом. Вследствие аварии погибли по меньшей мере 45 человек.

Также есть пострадавшие. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

Министерство транспорта ЮАР в четверг сообщило, что водитель не справился с управлением и врезался в ограждение на мосту. После этого автобус проехал переправу и перевернулся. По данным министерства, он упал с высоты 165 футов, а затем загорелся при ударе о землю.

Пассажирский автобус перевозил людей из Ботсваны, страны на юге Африки, не имеющей выхода к морю, в Морию, город в Лимпопо.

Спасательные операции продолжались до позднего вечера четверга, поскольку некоторые тела были сожжены до неузнаваемости. Тела других жертв разбросаны на месте происшествия среди обломков.

Как уточняет издание Metro, только один ребенок, восьмилетняя девочка, выжила в трагедии.

Место крушения посетил министр транспорта Синдисиве Чикунга. Она сказала, что будет проведено полное расследование причин аварии.

Президент Сирил Рамафоса призвал южноафриканцев быть осторожными на дорогах.

Напомним, в районе села Пятничаны Стрыйского района Львовской области в автомобильной аварии погибло два человека и получил травмы маленький ребенок. ДТП произошло 17 марта около 19:00 на автодороге Киев–Чоп.

Ранее сообщалось, что 17 марта на Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с маршрутным автобусом. Погибли три человека, по меньшей мере 14 пострадали. Среди потерпевших есть дети.

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