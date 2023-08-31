В ЮАР произошел мощный пожар в многоэтажке: погибли более 60 человек. Фото

В городе Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике произошел масштабный пожар в многоэтажном жилом доме. Жертвами происшествия стали как минимум 63 человека.

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Также десятки людей получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает издание SkyNews (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам представителя экстренных служб Роберта Мулаудзи, число погибших может еще больше возрасти, поскольку внутри здания может оказаться еще больше людей. Спасатели пытаются забраться на верхние этажи, чтобы осмотреть здание на наличие людей. Мулаудзи подчеркнул, что за более чем 20 лет службы никогда не сталкивался пожарами подобных масштабов.

Родственники жильцов пострадавшего здания находятся на месте происшествия и надеются, что спасатели найдут внутри дома выживших. Однако представители экстренных служб предупреждают, что шансы найти людей живыми очень малы.

Стоит отметить, что здание в центральном деловом районе Йоханнесбурга является "неформальным поселением", куда переехали бездомные в поисках жилья. По словам очевидцев, там могло проживать не менее 200 человек.

Спустя несколько часов спасательной операции власти заявили, что пожар в целом потушен, но дым все еще просачивался из окон почерневшего здания. Также из окон свисали веревки и простыни, по которым люди, вероятно, пытались эвакуироваться из здания.

Напомним, на территории Румынии возник пожар на складе, где хранится пластик. Этот склад находится недалеко от оружейного завода в том же уезде Дымбовица, где раньше произошли взрывы на автозаправочной станции.

Ранее сообщалось, что в Германии в городе Апольда (федеральная земля Тюрингия) произошел пожар в доме, где жили беженцы из Украины и других стран. Известно, что есть пострадавшие, погиб ребенок.

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