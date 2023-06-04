В Германии произошел пожар в доме, где проживали беженцы из Украины: погиб ребенок

В Германии в городе Апольда (федеральная земля Тюрингия) произошел пожар в доме, где жили беженцы из Украины и других стран. Известно, что есть пострадавшие, предварительно, погиб ребенок.

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Трагедию подтвердил глава регионального МВД Георг Майер. "Сегодня в Апольде погиб ребенок, который вместе со своей семьей искал защиты от путинских бомб. Такие дни могут привести в отчаяние", – сообщил он в Twitter.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в ФРГ Алексей Макеев 4 июня тоже сообщил об инциденте, но отказался раскрывать подробности, потому что следствие еще продолжается.

Макеев заверил, что украинские консулы с самого утра на контакте с проживающими в этом регионе украинцами.

"Мои мысли с нашими гражданами", – написал посол и пообещал, что детали он сообщит позже.

Немецкий портал mdr.de написал, что возгорание произошло ранним утром, в 5:00 по местному времени. По словам очевидцев, пламя достигало нескольких метров.

Погиб, по данным СМИ, 9-летний мальчик. Еще десяти людям понадобилась помощь медиков.

В этом центре размещения беженцев зарегистрировано 245 человек, это люди из разных стран, в том числе Украины, Сирии, Афганистана. Причина возгорания является предметом уголовного расследования.

Как писал OBOZREVATEL:

– 9 апреля в Гамбурге (ФРГ) произошел масштабный пожар на складе с токсическими веществами. В результате происшествия район Ротенбургсорт был окутан ядовитым облаком.

– 21 апреля в одном из ресторанов Мадрида (Испания) произошел пожар, в котором погибли два человека. Еще 12 людей пострадали.

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