В ЮАР блокировали поставки снарядов Польши, опасаясь, что их передадут Украине

Польша не получила 50 тысяч артиллерийских снарядов, заказанных у немецкого концерна Rheinmetall. Южно-Африканская Республика заблокировала поставки из-за опасений, что боеприпасы могут быть переправлены в Украину.

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Это решение связано с тесными связями ЮАР с Россией, поскольку страна является частью альянса БРИКС. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Контракт с Rheinmetall на поставку 155-мм артиллерийских снарядов был заключен Польшей после начала полномасштабного вторжения России в Украину. По состоянию на август 2024 г. Польша не получила заказанных боеприпасов.

Польское Министерство обороны подтвердило, что контракт был расторгнут 20 июля 2023 года из-за проблем с выполнением заказа. В частности, проблемы возникли с южноафриканской компанией Rheinmetall Denel Munition, являющейся дочерней фирмой немецкого концерна Rheinmetall и контролируемой на 51% концерном.

Для защиты от возможных угроз со стороны России Польша требует не менее миллиона 155-мм артиллерийских боеприпасов.

Напомним, что в феврале 2024 года Чехия подала предложение о закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в странах, не входящих в ЕС. Прага выступила посредником и объединила разные страны с поставщиками военной техники со всего мира.

План предусматривал доставку первых партий боеприпасов уже в мае, но реализация предстала перед непредвиденными трудностями. В конце мая министерша обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что 18 стран подписали с Чехией меморандумы о намерении финансировать закупку боеприпасов. Среди них Бельгия, Нидерланды, Германия, Франция и Норвегия, а также неевропейские союзники, такие как Канада.

Первая партия снарядов чешской инициативы поступила в Украину только в июле. Часть из них уже на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, Чехия запускает второй проект по закупке боеприпасов для Украины. В нем примут участие пять оружейных компаний, а рабочее название проекта "Инициатива-2025".

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