В Японии на побережье обнаружили неизвестный шар: доступ к месту ограничили из-за угрозы взрыва. Фото и видео

В Японии на побережье обнаружили неизвестный шар. На данный момент доступ к месту ограничили из-за угрозы взрыва.

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Об этом сообщает издание Yahoo! Около 8:45 утра 21 ферваля женщина, живущая поблизости, позвонила в полицию префектуры Сидзуока на побережье Энсухама в Цубои-тё, и сообщила, что на берег выбросило "что-то вроде мины".

По данным отдела полиции префектуры, на песчаном пляже примерно в 20 метрах от берега был обнаружен шарообразный объект диаметром около 1,5 метра с небольшим выступом. На его поверхности есть коричневые клинья, и кажется, что сам шар сделан из железа.

Полиция префектуры ограничила доступ к месту происшествия в радиусе около 200 метров, полагая, что это может быть взрывчатка. В настоящее время объект проверяют специалисты, прибывшие на место происшествия.

Напомним, муниципальные власти китайского города Ричжао заявили об обнаружении неопознанного летательного объекта. Противовоздушная оборона получила приказ о готовности нанести по нему удар.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 14 февраля, на юго-востоке Румынии на высоте около 11 000 метров был замечен неизвестный объект, похожий на воздушный шар. Воздушная цель была обнаружена системой наблюдения ВВС Румынии, поэтому в небо подняли два самолета МиГ-21 LanceR.

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