В Японии из-за смертельных ливней срочно эвакуируют 1,7 млн человек. Фото и видео

Японию три дня подряд заливали сильные дожди, в одном из районов выпало 956 мм осадков. Из-за разгула стихии погибла 59-летняя женщина, еще двое людей – ее муж и дочь – пропали без вести. К их поискам привлекли военнослужащих и спасателей, объявлена эвакуация.

Из-за продолжительных ливней в ряде городов, среди которых Куруме в Фукуоке, реки вышли из берегов, в других уровень воды приблизился к опасной отметке. Дожди вызвали оползень, были затоплены дома, несколько зданий в Нагасаки снесло потоком, пишет Reuters (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Дожди накрыли центральную часть крупнейшего острова архипелага Хонсю. О самом высоком (пятом) уровне опасности предупредили жителей четырех префектур – Фукуока, Сага, Нагасаки и Хиросима, где проживают более 1,7 млн человек, передает NHK.

Людям рекомендуют выходить на улицу только для того, чтобы эвакуироваться в более безопасное место. Если же это невозможно, им советуют подняться на верхние этажи своих домов.

В Японском метеорологическом агентстве (JMA) сообщили, что в ближайшие дни может выпасть еще большее количество осадков. Отмечается, что дождевые тучи, которые подпитываются теплым влажным воздухом, практически не двигаются над Японией. Синоптики прогнозируют, что атмосферный фронт задержится там примерно на неделю.

Japanese weather officials have added Hiroshima Prefecture to their highest-level emergency rain warning. That's in addition to the three prefectures of Saga, Nagasaki and Fukuoka.

Click the link for more details: https://t.co/OVD4mApT60 pic.twitter.com/Uura70eHH1