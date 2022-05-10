В ВОЗ приняли резолюцию в отношении России: офис организации в Москве могут закрыть

Члены Европейского региона Всемирной организации здравоохранения 10 мая приняли резолюцию, практически полностью изолирующую Россию от ВОЗ. В результате этого решения в РФ закроется региональный офис организации и приостановятся встречи.

Таким образом, ВОЗ ответила на вооруженную агрессию Кремля. Сторонники резолюции считают такое решение абсолютно справедливым, ведь из-за войны в Украине возникла "чрезвычайная ситуация в области здравоохранения", связанная, прежде всего, с большим количеством жертв.

Кроме этого члены организации озабочены риском хронических и инфекционных заболеваний, которые стали результатом военных действий РФ. Поэтому 43 страны поддержали решение. Против выступили только Россия, Беларусь и Таджикистан.

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Представитель Кремля выразил свое разочарование решением ВОЗ. "Мы считаем, что это огромный момент ущерба для системы глобального здравоохранения", – сказал он .

При этом данная резолюция оказывает лишь частичное влияние, ведь у России осталось право голоса в исполнительном комитете ВОЗ. Этот вопрос планируется рассмотреть в течение месяца.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что многие международные организации уже перестали сотрудничать с Россией. В частности, ее исключили из Всемирной туристической организации.