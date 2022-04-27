Россию исключили из Всемирной туристической организации: Кулеба назвал единственный правильный маршрут для РФ

Международная изоляция России после полномасштабного вторжения в Украину продолжается. Страну-агрессора исключили из Всемирной туристической организации.

Решение было принято на внеочередной сессии Генеральной ассамблеи. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Дипломат выразил благодарность всем государствам, которые поддержали исключение РФ. Он подчеркнул, что "единственным направлением путешествия российских военных преступников должна быть Гаага (Международный суд ООН в Нидерландах – ред.)".

"Изоляция России будет углубляться с каждым днем ее войны с Украиной", – выразил уверенность Кулеба.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует постоянных членов Совета безопасности обосновывать использование права вето. Это касается пяти стран, в частности, России, которая любит часто использовать право вето, чтобы прикрывать свои преступные действия.