В Венгрии попал в ДТП автобус с украинцами: есть раненые. Фото

В районе населенного пункта Ниредьгаза в Венгрии в аварию попал автобус с украинскими номерами, в котором находилось 35 граждан Украины. Пострадали два человека – 20-летняя женщина и 15-летний подросток.

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Об этом сообщили в региональном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий Венгрии, передает издание hirado. ДТП произошло днем в понедельник, 1 января.

Как отмечается, автобус вылетел за пределы проезжей части на перекрестке шоссе 403 и шоссе 4102, пробил ограждение, а затем упал на бок в кювет недалеко от Ньиртуры в уезде Сабольч-Сатмар-Берег. Пострадавших увезли в больницу на с места происшествия.

В автобусе ехали 35 человек, некоторые из них смогли самостоятельно покинуть транспортное средство до прибытия правоохранителей, спасателей и медиков. Остальные пассажиры были спасены подразделениями. Люди продолжили путешествие на другом автобусе.

Транспортное средство, как узнали журналисты, направлялось в Австрию.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 декабря на юге Польши произошла авария с участием украинцев. Автомобиль Audi A6 столкнулся боком с автомобилем Audi A4 и врезался в дерево. В результате ДТП погибло три человека.

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