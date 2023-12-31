В Польше произошло ДТП с участием двух Audi, погибли трое украинцев. Фото

В районе города Гливице на юге Польши произошла авария с участием украинцев. Автомобиль Audi A6 столкнулся боком с автомобилем Audi A4 и врезался в дерево. В результате ДТП погибло три человека.

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Все трое – граждане Украины. Как сообщило польское издание RMF24, трагический инцидент произошел в воскресенье, 31 декабря, около 13:40 ( по киевскому времени), в населенном пункте Жерница Гливицкого повета Силезского воеводства.

Как проинформировали правоохранители Польши, за рулем Audi A6 находился мужчина 40 лет. На повороте он столкнулся боком с Audi A4. После этого водитель потерял управление транспортным средством, съехал с дороги и столкнулся с деревом.

Погибли все люди, которые находились в салоне Audi A6.

Как пишут журналисты, на месте смертельной аварии работали несколько бригад спасателей, в частности был задействован вертолет скорой помощи. Полицейские будут устанавливать все причины ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в смертельном ДТП в Польше, которое произошло ранним утром 19 ноября, погибла шестилетняя дочь украинского воина из Ривненщины Тараса Марчука. Маленький сын и жена защитника госпитализированы в тяжелом состоянии.

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