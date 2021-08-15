В Венгрии перевернулся пассажирский автобус: 8 погибших и десятки пострадавших. Фото

В Венгрии в воскресенье, 15 августа, произошла смертельная авария. Возле Сабад-Батьян в 4:55 на трассе M7 по направлению к Будапешту перевернулся автобус с местными номерами, погибли 8 человек.

Как сообщили на сайте венгерской полиции, 48 человек пострадали. Издания 444.hu уточнило, что 46 пассажиров получили незначительные травмы, двое людей серьезно ранены.

Всех потерпевших госпитализировали в медучреждения, им оказывают необходимую помощь. На место происшествия прибыли правоохранители, они устанавливают причины ДТП. На участке, где произошла авария, установили блокпост для регулировки движения автомобилей.

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По данным государственного информационного агентства MTI, автобус врезался в опору путепровода. Спасатели помогли 14 пострадавшим выбраться из автобуса, остальные смогли выйти самостоятельно.

На данный момент неизвестно, были ли среди пассажиров автобуса граждане других стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции в ДТП попал автобус, пассажирами которого были студенты. 29 человек были ранены после того, как транспортное средство перевернулось.