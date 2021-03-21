В Венесуэле произошел мощный взрыв на газовом заводе: власти заявили о теракте. Фото и видео

В субботу, 20 марта, в венесуэльском городе Эль-Техеро штата Монагас на предприятии компании PDVSA произошел мощный взрыв. На данный момент о жертвах и пострадавших неизвестно.

По словам министра промышленности и национального производства Венесуэлы Тарека Эль-Айссами, ЧП – это "заговор террористов". Об этом пишет местное издание Lomazoma (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, сейчас власти были вынуждены эвакуировать жителей близлежащих районов. Они принимают все необходимые меры для устранения последствий взрыва.

Тарек Эль-Айссами добавил, что причина, количество жертв и пострадавших устанавливаются.

По словам очевидцев, во второй половине дня в этом районе были слышны два взрыва, из-за чего сотрудники службы безопасности переселили жителей соседних участков газопровода.

Отмечается, что станция, пострадавшая от взрыва, отвечает за сжатие газа для закачки его под высоким давлением в скважины в районах Эль-Техеро, Ла-Леона и Урика.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Башкирии Уфе (РФ) произошли взрыв и пожар на газо- и нефтеперерабатывающем заводе "Уфаоргсинтез". В результате как минимум один человек погиб и один пострадал.