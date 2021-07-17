В Великобритании двухметровая акула кружила вокруг рыбака на маленькой лодке. Видео

В Великобритании вблизи Корнуолла 21-летний рыбак по имени Обан Джонс снял на видео редкую атлантическую сельдевую акулу (Porbeagle Shark). Рыба длиной почти два метра кружила вблизи его маленькой лодки.

Акула некоторое время плавала рядом с судном, а после этого исчезла, и британец смог безопасно вернуться на берег. Ролик парень опубликовал на своем YouTube-канале "Oban on the water" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Обан Джонс, который находился приблизительно в двух километрах от берега, на видео сказал, что сначала не знал как себя чувствовать. Он испытывал одновременно и страх, и восторг от того, что ему пришлось повстречаться с акулой.

"Ну, я не знаю, что сейчас сказать. Но вот там большая акула, а я нахожусь в очень, очень маленькой лодке", – говорил рыбак.

Обан рассказал, что акула появилась сразу после того, как он снял с крючка пойманного окуня. Сначала парень увидел ее спинной плавник, который приближался к нему на большой скорости.

Отметим, что акулы этого вида редко нападают на лодки и людей. Было зафиксировано два подобных случая без летального исхода.

Как сообщал OBOZREVATEL, на курорте Красного моря в Иордании акула выпрыгнула из воды и укусила парапланериста за ногу. В результате инцидента мужчина потерял пятку правой стопы, у него на ноге разорваны сухожилие, мышцы и сломано несколько костей.