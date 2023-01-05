В Ватикане проходит церемония похорон Бенедикта XVI: на площади собралось 100 тыс. верующих. Фото и видео

В Ватикане 5 января прощаются с бывшим Папой Римским Бенедиктом XVI. Он умер 31 декабря.

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Церемония похорон проходит на площади Святого Петра, там собралось около 100 тысяч верующих, сообщает Vatican News. Мессу правит Папа Франциск.

Это первый случай в современности, когда Папа возглавил похороны своего предшественника.

Гроб Бенедикта перевезут через базилику в крипту Ватикана для захоронения в первой гробнице Иоанна Павла II. Его окуют цинком, а затем запечатают во второй деревянный гроб.

В Италии приспустили флаги по всей стране.

Бенедикт (в миру Йозеф Ратцингер) умер в возрасте 95 лет в монастыре в садах Ватикана. Он переехал туда после того, как стал первым понтификом за 600 лет, который ушел в отставку, открыв путь к избранию Франциска.

Последний оказался более реформаторским, практичным лидером, пишет The Washington Post.

Как сообщал OBOZREVATEL, Папа Римский Франциск вскоре после своего избрания в 2013 году написал заявление об отставке. Он сделал это на случай, если проблемы со здоровьем помешают ему выполнять обязанности Папы.