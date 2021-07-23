В Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба, есть раненые. Фото

В Вашингтоне (США) возле мексиканского ресторана произошла стрельба. Происшествие случилось примерно в 1,5 км от Белого дома на пересечении 14-й улицы и Ригс-стрит. Два человека получили ранения.

Как сообщает в Twitter местная полиция, всего было произведено 20-30 выстрелов. Свидетели сообщили, что вооруженный преступник скрылся на черной Honda Civic после стрельбы по ресторану в районе Логан-Серкл.

Известно, что один человек получил огнестрельное ранение в руку, а второй – в грудь. Сейчас жизни обоих ничего не угрожает. Полиция начала расследование и ищет стрелка.

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Добавим, что согласно статистике преступности в Вашингтоне количество нападений, совершаемых с применением огнестрельного оружия, увеличивается каждый год с 2018 года. В 2021 году было зарегистрировано 471 нападение с применением оружия. Ежегодно в США от огнестрельных ранений умирает около 35 тысяч человек, или 100 человек в день.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США в штате Аризона 17 июня мужчина открыл стрельбу по людям из окна своей машины. За 90 минут злоумышленник ранил 13 человек в трех городах.