В США мужчина расстрелял людей в трех городах: много раненых и погибший

В США в штате Аризона 17 июня мужчина открыл стрельбу по людям из окна своей машины. За 90 минут злоумышленник ранил 13 человек в трех городах.

В результате один пострадавший скончался, сообщает The Associated Press. Погибшего нашли в автомобиле на автостраде города Пеории.

Правоохранители взяли под стражу подозреваемого, а в его машине нашли оружие. Власти считают, что нападавший действовал в одиночку.

"Мы не знаем взаимосвязи, мы не знаем, каков был мотив, мы не имеем представления о том, что этот человек думал, когда вышел и сделал это", – сказал представитель полиции Пеории Брэндон Шефферт.

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Полиция Пеории получила первый звонок о стрельбе вскоре после 11 часов утра, и в последующие 90 минут было зарегистрировано еще восемь инцидентов, уточнил Шефферт.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США мужчина открыл стрельбу в супермаркете после просьбы надеть маску. В результате женщина-касира была убита, еще трое, включая самого преступника, ранены.