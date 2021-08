В Вашингтоне сообщили об угрозе взрыва возле Капитолия: полиция ведет переговоры с 'минером'. Фото и видео

Правоохранители Вашингтона предупредили об угрозе взрыва в районе Библиотеки Конгресса США. На месте обнаружен подозрительный автомобиль.

Об этом сообщается в Twitter департамента полиции. По данным источников АР, в машине находится мужчина, который заявил, что у него есть бомба (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Также в соцсетях опубликовали фото мужчины в автомобиле. На нем видно, что в руках он держит какой-то предмет. Не исключено, что это может быть детонатор.

В то же время о каких-либо условиях с его стороны пока неизвестно. АР отмечает, что с мужчиной ведут переговоры.

На место прибыли полицейские снайперы, также можно заметить спецтехнику правоохранителей. Из нескольких прилегающих зданий эвакуировали людей.

СМИ отмечают, что, предположительно, мужчину зовут Рэй Росберри. Он якобы вел на своей странице в соцсетях трансляцию, во время которого грозился взорвать несколько бомб, заложенных в разных частях города.

Кроме того, обнародованы кадры, судя по всему, снятые самим мужчиной в машине, на которых видно, что он держит в руках предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

"The driver of the truck claims he has an explosive device. Now, we've been told by several law enforcement officials that those people that have gotten near the truck have actually not seen any device," NBC News' Pete Williams reports. pic.twitter.com/C59Yv4iUj4