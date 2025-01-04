В Вашингтоне произошла стрельба, пострадали пять человек: появились подробности. Видео

В Вашингтоне (округ Колумбия, США) произошла стрельба, в результате которой пострадали 5 человек. Среди раненных – четверо мужчин и одна женщина, всех их госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

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По информации правоохранителей, инцидент произошел из-за "спора между сторонами". Об этом сообщили в полицейском департаменте Вашингтона.

В ведомстве отметили, что стрельба произошла в квартале 1500 на улице Гарри Томаса Уэй Норт-Ист. На месте происшествия обнаружили мужчину и женщину с огнестрельными ранениями. Позже в больницу доставили еще троих раненных.

Детективы находятся на месте происшествия и расследуют обстоятельства происшествия. Место инцидента, вблизи крупного транзитного узла, усилило опасения за безопасность среди местных жителей и пассажиров. Оживленный район был оцеплен, пока детективы работали над сбором доказательств и выявлением потенциальных свидетелей.

Пока полиция Вашингтона не разглашает личности жертв и не предоставляет никакой информации о подозреваемых или мотивах стрельбы.

Напомним, в городе Новый Орлеан в США автомобиль влетел в толпу в оживленном районе Бурбон-стрит во время празднования Нового года. В результате трагедии погибли не менее 12 человек, еще около 50 человек получили различные ранения. Мотивы нападавшего не известны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черногории вечером 1 января произошла стрельба, которая началась в кафе. Вооруженный ружьем 45-летний мужчина убил в заведении и на улице 12 человек, в том числе двух несовершеннолетних. Среди тех, кого он застрелил, была его сестра. Также четыре человека получили ранения, их госпитализировали.