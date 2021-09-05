В Вашингтоне произошла стрельба: погибли три человека, еще трое ранены. Фото и все подробности

В субботу вечером, 4 сентября, в столице США Вашингтоне (округ Колумбия) произошла стрельба со смертельным исходом. Правоохранители объявили о розыске нападавших.

Выстрелы прозвучали после 19:30 по местному времени в 600-м квартале города на северо-западе Лонгфелло-стрит в районе Брайтвуд-Парк, сообщает NBC Washington. Неизвестные вышли из автомобиля и открыли стрельбу по толпе.

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В результате трое молодых людей погибли, еще трое были ранены. Пострадавших госпитализировали, их жизням ничто не угрожает – пациенты получают помощь и продолжают лечение в больнице.

На месте происшествия обнаружили пистолет, из которого, вероятно, и велся огонь. Камера наблюдения зафиксировала машину подозреваемых – это черная Honda Accord с тонированными стеклами и хромированными дисками. В Twitter Департамента полиции округа Колумбия людей попросили сообщить правоохранителям, если они увидят этот автомобиль, и пообещали вознаграждение до 75 тыс. долларов за информацию, которая приведет к аресту стрелков.

Начальник полиции округа Колумбия Роберт Конти отметил, что на данный момент неизвестно, что именно стало причиной стрельбы в Вашингтоне. Все детали выясняются, продолжаются поиски злоумышленников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Триесте на северо-востоке Италии произошла стрельба возле одного из баров. Пострадали восемь человек, один из них серьезно ранен.