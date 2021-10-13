В Вашингтоне поезд метро сошел с рельсов. Фото и видео

Во вторник вечером, 12 октября, в столице США Вашингтоне частично сошел с рельсов поезд метро. Внутри находилось около 400 пассажиров, никто из них не пострадал.

Потерял контакт с рельсами один из 12 вагонов подземки. Происшествие случилось на голубой ветке возле станции "Арлингтонское кладбище", сообщает NBC (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на то, что с рельсов сошел только один вагон, весь поезд застрял в туннеле. Сотни пассажиров ждали эвакуацию в полной темноте более часа. Спасатели выводили людей по туннелю длиною около 600 метров. Причина аварии пока неизвестна.

Видео дня

"Задержки на синей линии ожидаются в связи со сходом поезда с рельсов у Арлингтонского кладбища", – сообщили на странице метро в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве в метро "появился" салон красоты, а пассажирам начали продавать технику и овощи. На опубликованных фото, можно увидеть, что в вагоне работала парикмахерская, а также делали маникюр.