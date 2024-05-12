В Варшаве загорелся большой ТЦ: внутри около 1400 магазинов. Фото и видео

В Варшаве в воскресенье утром произошел масштабный пожар, охвативший крупный торговый комплекс, насчитывающий 1400 магазинов и пунктов обслуживания. Для прекращения распространения огня было привлечено около 30 пожарных бригад.

Об этом сообщает Rp.pl. Сообщение о возгорании поступило к пожарным к 4 часам утра, огнем был охвачен зал площадью 250 на 250 метров.

"В Варшаве горит зал Marywilska 44. На месте работает много пожарных команд, прибывает все больше. Просьба жителям Варшавы и окрестностей ограничить физическую активность на открытом воздухе и закрыть окна", – сообщили пожарные.

По информации пожарной части, на месте происшествия работало более 30 пожарных бригад и около 200 пожарных. Огонь охватил весь комплекс. В настоящее время на месте происшествия работают специальные спасательные и медицинские подразделения.

Пожар было очень сложно потушить, поскольку горел большой зал, где в основном расположены магазины текстиля и пластика. К шести часам утра не удалось установить источник возгорания. Крыша зоны, где произошло возгорание, обрушилась.

В связи с большим количеством дыма дежурство пожарных продолжили. Огонь удалось локализовать примерно в 9 утра. Работа по тушению пожара продлится еще несколько часов.

Представитель пожарной бригады сообщил, что первые автомобили прибыли на место уже через 11 минут после получения сигнала о пожаре. Система пожаротушения сработала автоматически через извещатели. Однако к моменту прибытия пожарной бригады 2/3 зала уже было охвачено пламенем.

По информации пожарной охраны, не сработали системы перекрытия отдельных пожарных зон, которых в зале было не менее восьми.

Пожарные рекомендуют местным жителям закрыть окна в соседних домах и ограничить пребывание на улице. Над районами Белоленко и частью Варшавы поднимается черное облако дыма, которое может быть вредным для здоровья.

Отсутствует информация о возможных причинах пожара и пострадавших. Находившихся возле зала людей эвакуировали раньше.

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