В Варшаве российских дипломатов 9 мая разбудили звуками сирен и бомбардировок

В столице Польши, Варшаве, 9 мая утро для российских дипломатов и членов их семей началось со звуков войны, которую Россия принесла в Украину. Вместо советских песен они с 6 утра слушали звуки воздушной сирены и бомбардировок.

Видео дня

Об этом позаботились активисты общественной инициативы "Евромайдан-Варшава". Видео с акции, устроенной украинцами в Польше, появилось на странице инициативы Facebook.

Активисты общественной инициативы "Евромайдан-Варшава" сегодня в 6:00 разбудили российских дипломатов в Варшаве звуками сирен и бомбардировок.

"В день победы будим их звуками, которыми они будят украинцев вот уже девятый год. Просыпайтесь, р*шисты! Ваше время пришло! Мы хотим, чтобы сегодня современные фашисты проснулись от последствий собственных действий. Пусть послушают звуки, которыми они будят украинцев на протяжении 9 лет", – написали активисты.

Акцию проводили по адресу ул. Бетховена, 3 в Варшаве, где проживают российские дипломаты и семьи.

"Мы не хотим взывать к их совести, нам не нужны никакие слова или действия от дипломатов, представляющих террористический режим. Мы хотим одного: чтобы их наконец-то выслали из Польши. Потому что они не имеют ничего общего с цивилизованным миром", – добавили в сообщении на странице "Евромайдан - Варшава".

Дату 9 мая для проведения акции избрали не случайно. Ведь именно этот день Россия использует для пропагандистских целей и демонстрации РФ как якобы единого государства, которое со времен Второй мировой войны продолжает бороться с "фашизмом". В то же время именно это государство возродило фашизм на государственном уровне в XXI веке, а идеи "русского мира" являются самой реальной угрозой для всего мира.

Напомним, 5 мая этого года в Польше снесли Памятник благодарности Красной армии. Обелиск на постаменте находился на пересечении улиц Марии Склодовской-Кюри и Жеромского в Глубчицах. Он был возведен в 1945 году в память о 676 бойцах Красной Армии, погибших в 1945 году в боях за город.

Поскольку в 1952 году в Глубчицах были проведены комплексные эксгумации останков красноармейцев, и захоронений красноармейцев не осталось, монумент беспрепятственно убрали.