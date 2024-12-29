'Уходи, Украина': Агрессивный поляк обругал известную украинскую ведущую Олю Фреймут и восхвалял Путина. Видео

Агрессивный поляк в Варшаве набросился на украинскую телеведущую Ольгу Фреймут. Он обзывал ее, требовал убираться в Украину и славил российского диктатора Владимира Путина.

Видео дня

Подробности инцидента раскрыла сама Фреймут в своем аккаунте в Instagram. Вспышку гнева у поляка, по словам телеведущей, вызвала ее беседа с таксистом на украинском языке.

"Теплый" прием в Варшаве. Вот видео-реакция на меня, которая разговаривала по-украински с таксистом. Мой таксист застрял на шлагбауме, у него не сработала карточка. Подбежал моцный поляк и начал кричать: "Курва, слава Путину!". Полячки в старческом возрасте тыкали средние пальцы и просили покинуть страну. Я выражаю искреннюю любовь всем украинцам, которые сейчас вынужденно живут в Польше. У вас несокрушимый дух. Слава Украине!" – написала Фреймут.

Она также добавила к сообщению видео с крупным мужчиной, который на польском языке требует от телеведущей "убираться в Украину", грозится ударить и обзывает "курвой", на что Фреймут информирует его на английском, что она "не курва, а Оля" и требует извинений за оскорбления.

Также на видео слышно, что телеведущая пытается объяснить обидчику, что в задержке на шлагбауме нет ее вины.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал , что известно о родном брате Оле Фреймут. Он оказался совсем не похожим на звездную родственницу: мужчина избегает публичности и служит в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!