В Валенсии прошли протесты из-за наводнений: местные власти отказались уходить в отставку. Фото, видео

Вице-президент правительства испанского автономного сообщества Валенсия Сусана Камареро выступила против отставок региональных властей на фоне смертоносного наводнения, накрывшего Валенсию в конце октября. Ранее около 130 тысяч местных жителей вышли на протест, требуя увольнений и критикуя действия чиновников во время кризиса.

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"Отставка в настоящее время не является вариантом. Я хочу сосредоточиться на масштабах катастрофы, на ущербе, нанесенном муниципалитетам и людям, как мы делали с первого дня. Мы собираемся продолжать работать в условиях этого кризиса и не можем думать ни о чем другом, кроме неустанной работы. Мы не можем терять ни минуты", – процитировало Камареро издание El Pais.

Карлес Масон – глава валенсийского правительства, который подвергся жесткой критике своих граждан, – объяснит ситуацию во время выступления в парламенте Валенсии 12 ноября.

Камареро, комментируя масштабную акцию валенсийцев, заверила, что "полностью понимает боль и разочарование людей", но осудила акты вандализма.

Официальное число пропавших без вести людей из-за катаклизма в Валенсии 10 ноября упало до 32. Количество погибших – 214, из которых восемь оставались неопознанными.

В субботу, 9 ноября, масштабный протест в Валенсии собрал примерно 130 тысяч граждан.

Марш, организованный более 60 местными организациями и профсоюзами, длился полтора часа. Его участники с центральной площади шли к зданию регионального правительства – Женералитата. Произошли стычки с полицией.

Одним из самых популярных лозунгов были "Масон – в отставку", "Президента (то есть главу валенсийского правительства. – Ред.) в Пикассента (так называется тюрьма Валенсии. – Ред.)" и "Убийцы!".

По словам некоторых жителей пострадавших районов, сообщения с предупреждением о ЧС пришли на их телефоны уже после того, как пришла вода. По мнению многих, реакция местных властей также была запоздалой, а такого большого количества смертей можно было бы избежать.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 ноября в Паипорте (автономное сообщество Валенсия) короля Испании Филиппа VI и королеву Летицию забросали грязью, камнями, бутылками и палками, когда они вышли на улицу к пострадавшим от масштабного наводнения людям. Разгневанная толпа кричала, жалуясь на нехватку помощи и запоздалое предупреждение о стихии.

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