В пострадавшей от наводнения Валенсии испанских монархов забросали грязью и камнями. Фото, видео

В Паипорте (автономное сообщество Валенсия) 3 ноября короля Испании Филиппа VI и королеву Летицию забросали грязью, камнями, бутылками и палками, когда они вышли на улицу к пострадавшим от масштабного наводнения людям. Разгневанная толпа кричала, жалуясь на нехватку помощи и запоздалое предупреждение о стихии.

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Премьер-министра Педро Санчеса ударили в спину палкой. Испанцы кричали: "Убийца" и "Уйди, уйди!". Как передает BILD, королевская чета и глава правительства хотели получить представление о ситуации в зоне потопа и явно не ожидали такой реакции населения.

Согласно информации на 3 ноября, из-за катаклизма погибли по меньшей мере 272 человека.

Когда ситуация вышла из-под контроля, полиция задействовала конных офицеров. Охранники Филиппа VI пытались закрыть короля зонтиком. На фото и видео с места инцидента видно, что грязь попала на лицо, руки и одежду монархов.

Люди бранились, кричали в их сторону оскорбления. "Нам ничего не хватает, люди здесь умирают! Не хватает воды! У нас ничего нет! Здесь гибнут люди, а у тебя нет недостатка ни в чем, с тобой все в порядке!" – гневались местные жители.

Летиция не смогла сдержать слез после инцидента. El País пишет, что некоторые люди в толпе говорили ей: "Это не из-за вас".

Когда Филипп VI и Летиция выбралась из суматохи, то сразу же покинули Пайпорту.

Спустя некоторое время королевская семья отменила все дальнейшие визиты в затопленные регионы. Из города Чива уже вывели дополнительные подразделения полиции, которые должны были следить за безопасностью монархов.

"Я понимаю общественное возмущение и, конечно, остаюсь, чтобы его принять. Это мой политический и моральный долг. Позиция короля этим утром была образцовой", – написал Карлос Масон, президент Валенсийского Женералитата, в X (Twitter). Он также находился в делегации политиков, которые 3 ноября посетили Паипорте вместе с монархами.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале недели восток и юг Испании из-за сильных ливней накрыло наводнение. Погибли и пострадали сотни людей – количество жертв почти достигло 300. Эта трагедия стала крупнейшим в Европе бедствием, связанным с наводнением, с 1967 года, когда в Португалии погибли не менее 500 граждан.

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