В Узбекистане устроили референдум, чтобы обнулить президента по примеру Путина

В Узбекистане по примеру России решили внести изменения в конституцию страны, по этому поводу 30 апреля стартовал референдум. Среди прочих изменений предусмотрено "обнуление" президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

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В случае принятия изменений он сможет править страной еще два срока после завершения текущей каденции - до 2040 года. Об этом пишет "Русская служба ВВС".

30 апреля в Узбекистане стартовал референдум, в ходе которого действующий президент государства получит возможность занимать пост в течение последующих 17 лет, до 2040 года. "Обнуление" Шавката Мирзиёева предусмотрено в проекте новой конституции, которая на 65% отличается от действующей.

Для того, чтобы референдум был признан состоявшимся, в нем должны были принять участие свыше 50% избирателей, при этом кремлевские СМИ уже в 11:00 по московскому времени отрапортовали о явке в 67%.

Мирзиёев пришел ко власти в 2016 году, после того, как умер первый президент Узбекистана Ислам Каримов, занимавший пост президента 26 лет. Если будет введен в действие новый проект конституции, Мирзиёев сможет досидеть в президентском кресле второй пятилетний срок: до его завершения остается три года.

Далее же узбеки будут выбирать президента раз в 7 лет, а не в 5, как было ранее, это предусмотрено новым проектом конституции.

Таким образом Мирзиёев сможет править страной еще 17 лет, до 2040 года: тогда ему исполнится 83 года.

Напомним, ранее стало известно, что в Узбекистане отменили музыкальный фестиваль из-за участия российских артистов. Представитель службы бронирования билетов Узбекистана подчеркнул, что концерт был отменен из-за их публикаций в личных блогах. В полиции Ташкента подтвердили – фестиваль не состоится по распоряжению Министерства внутренних дел из-за присутствия певцов, выступающих за режим Кремля: их списки хедлайнеров фестиваля насчитывали около 30.

До Узбекистана бойкот оккупантам устроили Азербайджан и Казахстан.