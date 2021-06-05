В Украину из Беларуси сбежал аналитик, о котором рассказал в 'интервью' Протасевич

Политический аналитик Артем Шрайбман покинул родную Беларусь после того, как его упомянул в интервью провластному каналу ОНТ задержанный журналист Роман Протасевич. Мужчина выехал в Украину.

В последнем он признался в комментарии изданию "Наша Ніва". А в своем Telegram-канале белорус оставил длинный пост, где пояснил: его соотечественник в указанной беседе заявил, что он помогал советами в чате, который можно было назвать координационным штабом революции – Love Hata.

"Могу только догадываться, почему и по своей ли воле, но Рома преувеличил мое участие в процессе. Я действительно до конца осени 2020 года был в этом чате, который начинался как простая онлайн-сходка блогеров. Но по мере нарастания протестов эта тема становилась ключевой в обсуждениях", – отметил Шрайбман.

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По его словам, о существовании чата и его участниках белорусские силовики знали еще с середины осени, а в декабре его имя в контексте этого прозвучало на ОНТ. Однако даже тогда аналитик никуда не уехал, считая, что ему нечего предъявить.

"Но в сегодняшней Беларуси даже непричастность к тому, что власть считает преступлением, – уже недостаточная страховка... Простое нахождение в том чате много месяцев назад и громкие заявления Протасевича теперь, с ведущим, который отдельно переспросил про меня, – это переход в зону некомфортного риска. Это чувство укрепилось, когда в тот самый вечер я увидел что-то очень похожее на наружку у своего подъезда", – рассказал Шрайбман.

Аналитик добавил, что интервью пустили в эфир, не задержав его накануне, хотя он не прятался. Поэтому не исключал, что, возможно, и в этот раз "все бы закончилось, как полгода назад, то есть ничем".

"Но спокойно жить и работать в стране при таких вводных дальше было бы сложно. Поэтому пришлось пойти на очень некомфортное решение – уехать. Обе альтернативы – СИЗО и ежедневное ожидание СИЗО – были еще хуже, как для меня, так и для близких", – признался он.

Белорус подчеркнул, что никакой обиды на Протасевича у него нет и быть не может.

"Мы не знаем, какой подвал в "ЛНР" и какую долю для его и девушки ему описали в случае отказа от этого интервью. Заложников не судят", – подытожил Шрайбман.

Как сообщал OBOZREVATEL, интервью политзаключенного Романа Протасевича в эфире государственного телеканала Беларуси ОНТ эксперты назвали результатом запугивания и насилия. По их словам, верить тому, что задержанный журналист сказал в нем, нельзя.