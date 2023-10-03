'В украинской армии воюют фашисты': победитель выборов в Словакии Фицо отличился скандальным заявлением. Видео

Словацкий пророссийский политик, лидер партии Smer-SD, победившей на парламентских выборах в стране, Роберт Фицо, снова отметился скандальным антиукраинским заявлением. Он назвал украинских воинов, которые противостоят армии России и защищают свободу всей Европы, фашистами.

Соответствующее видео с его выступлением опубликовали в сети 2 октября. Однако неизвестно, когда именно состоялось это выступление – до выборов или уже после них (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Западные СМИ уже открыто говорят о том, что в рядах украинской армии есть фашисты. Возьмем полк "Азов". Это явно фашистский полк. Знаете что говорят в Словакии? Бандеровцы и прочие, кто там воюет, это просто уличные хулиганы на задворках общества. Я никогда не видел уличного хулигана с пулеметом на танке. Но они служат в армии и делают ужасные вещи", – заявил Фицо.

Видео дня

Он выдал, что его "шокирует", что за границей перед ними "расстилают красные ковры", а власти боятся запретить нацистскую символику "из-за страха наказания" от Брюсселя и Вашингтона.

"Меня шокирует то, что за границей перед ними расстилают красные ковры. Те, кто призывает к подобным явлениям в 2023 году, топчут наследие Словацкого национального восстания. Мы должны противостоять фашизму и нацизму во все его проявлениях", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Роберт Фицо снова заявил, что собирается прекратить помощь для Украины. Такое решение политик объяснил тем, что граждане его государства якобы испытывают большие проблемы, чем Украина.

– Он выступил против помощи Украине в войне с РФ сразу после досрочных парламентских выборов 30 сентября. Политсила набрала лишь немногим более 23% голосов, которые, однако, стали для нее билетом в парламент.

– В издании CNN отметили, что победа Фицо на выборах в Словакии может иметь худшие последствия для Украины, чем кажется. Существует риск того, что страна может присоединиться к Венгрии в систематическом блокировании антироссийских санкций и помощи Украине на уровне Европейского Союза.

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