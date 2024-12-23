В Украинский легион в Польше поступило более тысячи заявлений: посол рассказал, как происходит подготовка добровольцев

В Украинский легион, который формируется из украинцев на территории Польши, уже подано более тысячи заявлений. Сейчас документы рассматривает специальная комиссия, созданная Министерством обороны.

Видео дня

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар. По его словам, в ноябре был первый набор подписания контрактов и формирование подразделения.

"Не скажу сейчас по количеству, поскольку это пока по просьбе Министерства обороны держится как закрытая информация. Всего у нас более тысячи заявлений, которые сейчас рассматриваются соответствующей комиссией. Мы надеемся, что это количество будет постоянно расти", – отметил дипломат.

Он рассказал, что Польша создает хорошие условия во время прохождения базовой военной подготовки для тех, кого принимают в легион. После базовой подготовки, бойца отправляют на разные полигоны в зависимости от специализации. Там уже проходит подготовка непосредственно к выполнению определенных задач.

"И уже после этого идет формирование в соответствующее военное подразделение на территории Украины, где записавшиеся в Украинский легион уже находятся в непосредственном подчинении той или иной воинской части", – рассказал Бондарь.

Он добавил, что работу в этом направлении следует продолжать и развивать. Но российская пропаганда делает свое дело и часто распространяет фейки.

Он призвал граждан доверять только официальным ресурсам – Министерству обороны, посольству, консульству в Люблине, где расположен этот пункт, который собирает как раз наших добровольцев.

Создание в Польше добровольческого легиона с возможным участием иностранцев предусмотрено Соглашением о гарантиях безопасности, которое было подписано между Киевом и Варшавой.

Добровольцы получат современную подготовку от союзников – не только Польши, но и Литвы и других стран ЕС. Кроме того, легион будет оснащен лучшим оборудованием от международных партнеров, что повысит его эффективность на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2024 года первая группа добровольцев Украинского легиона приняла военную присягу на верность украинскому народу. Это произошло на базе одного из учебно-тренировочных центров Вооруженных сил Польши.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!