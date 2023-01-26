В Турции заявили, что поддерживают расширение НАТО, но есть условие

Совет национально безопасности Турции заявил, что поддерживает политику "открытых дверей" НАТО. Вместе с тем там отметили, то государства, желающие вступить в военный блок, также должны действовать в соответствии с законом и духом Альянса.

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В частности, в Турции подчеркнули, что страны должны выполнять свои обязательства конкретными шагами по борьбе с террористическими организациями. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза Турции.

На заседании Совбеза под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что власти решительно осуждают нападения, которые являются проявлением антиисламского расизма и направлены на святые ценности миллиардов людей.

Кроме того, была высказана критика в адрес тех, кто продвигает и защищает действия, которые не могут объясниться демократией и свободой слова.

Напомним, между Турцией и Швецией разразился серьезный скандал, причиной которого стало сожжение Корана в Стокгольме. В свою очередь возле консульства Швеции в Стамбуле прошла массовая акция, на которой был сожжен флаг Швеции.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал новое заявление о членстве Швеции в НАТО. По его словам, позиция Стокгольма по отношению к курдам, которых Анкара считает террористами, замедляет процесс вступления страны в Альянс.

В свою очередь в Стокгольме заявили, что не могут выполнить тех требований, которые Турция предъявляет к условию разблокирования вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В Хельсинки же заявили, что не согласятся с тем, чтобы ратификацию вступления двух стран завершали отдельно.

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