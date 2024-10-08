В Турции задержали женщин, пытавшихся перевезти более 9 кг золота в гениталиях: пришлось проводить хирургическое вмешательство

В аэропорту города Измир в Турции правоохранители задержали шестерых гражданок Узбекистана, прилетевших из ОАЭ. Женщины контрабандой везли золотые слитки, зашитые в их гениталиях. В общей сложности в половых органах "путешественниц" было 9 кг 240 г драгоценного металла.

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Об этом сообщило турецкое издание Haberler. Отмечается, что Управление по борьбе с контрабандой заранее получило информацию о попытке нелегального провоза золота. 2 октября на выходе из аэропорта правоохранители задержали женщин, а также мужчину, приехавшего их встречать на машине.

Как пишет медиа, во время обыска автомобиля и пассажиров было изъято 82 золотых слитка по 110 граммов каждый, 18 игровых приставок и контролеров (Playstation), а также 3 смартфона. После дополнительных следственных действий выяснилось, что в половых органах женщин зашито еще 84 золотых слитка по 110 граммов каждый.

Турецкий суд постановил провести хирургическое вмешательство, по результатам которого из женщин изъяли в общей сложности более 9 кг золота, то есть более 1,5 кг из каждой.

Общая рыночная стоимость всех 166 золотых слитков весом 18 килограммов 500 грамм составила 55 миллионов турецких лир (или 1,5 млн долларов). Суд Измира арестовал женщин-курьеров и встречавшего их мужчину.

Как сообщал OBOZ.UA:

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