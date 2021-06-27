В Турции вспыхнул лесной пожар на популярном курорте, есть погибший. Фото и видео

В Турции возле курортного города Мармарис вспыхнул лесной пожар. При тушении огня погиб сотрудник Главного управления лесного хозяйства.

Как сообщает Haber Turk, огонь возник по неизвестной причине в лесном массиве Памукак на шоссе Мармарис – Ичмелер. Для тушения пожара была задействована авиация. Местные власти сообщили, что пожар не представляет угрозы для населенных пунктов, и проводит работы по его тушению.

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Отметим, что вчера, 26 июня, в районе Исламлар Кашского района Анталии вспыхнул лесной пожар. В результате огнем были повреждены две виллы с 1000 гектарами леса и оливковыми рощами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси 23 июня произошло возгорание на Лукомльской ГРЭС в Новолукомле. Из-за этого многие населенные пункты Могилевской и Витебской областей остались без света.