В Турции украинку нашли мертвой в наручниках и с пакетом на голове

В Турции в собственном доме нашли мертвой 25-летнюю гражданку Украины Кристину Новицкую. На голове у девушки был полиэтиленовый пакет, а руки скованные за спиной в наручниках.

По данным турецкой полиции, она умерла несколько дней назад. О деталях преступления, произошедшего в курортном городке Мугла, пишет "Страна".

Отмечается, что Кристина не выходила на связь с матерью, которая живет в Украине, с 30 декабря. После Нового года, 2 января, женщина попросила соседей дочери проверить, все ли с ней в порядке. Не достучавшись к девушке, те вызвали полицейских, которые проникла в дом с помощью слесаря.

Известно, что Новицкая жила одна в коттеджном городке в районе Эскичешме возле Бодрума, где в летнее время часто отдыхают знаменитости. При этом зимой в тех краях довольно безлюдно, особенно во время пандемии и новогоднего карантина.

Издание подчеркивает, что по соседству с украинкой в Мугле жил известный турецкий актер и телеведущий Альп Кирсан (его апартаменты расположены в том же коттеджном городке). Именно он написал о трагедии с девушкой в своем Twitter, сопроводив твит хэштегом #KadinaSiddet – "нет насилию против женщин". Так новость разошлась по всем турецким медиа.

В своем сообщении Кирсан назвал ее россиянкой, а уже в комментариях его поправили, уточнив, что Кристина Новицкая – гражданка Украины.

"Страна" пишет, якобы по одной из версий, девушку мог убить ее парень. Но следствие рассматривает и другие версии.

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