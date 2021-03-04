В Турции рухнул вертолет с военными, погибли 9 человек. Фото и видео

На востоке Турции упал вертолет с военными, в результате чего девять человек погибли и четверо получили ранения

Крушение произошло 4 марта после вылета борта из Бингеля в Татван, сообщается на сайте Министерства обороны страны (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Девять наших товарищей погибли, четверо получили ранения", – сказано в сообщении.

Связь с вертолетом прервалась в 14:25, после чего были отправлены поисковые силы.

Как пишут РИА Новости, борт упал в труднодоступной горной местности в восточной провинции Битлис.

На месте происшествия находятся много врачей и солдат, идет эвакуация раненых.

Причины крушения выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле прошлого года в Ионическом море у острова Кефалония (Греция) упал военный вертолет НАТО, в результате чего погиб один человек.