В Турции провели боевое испытание нового беспилотника ANKA-3. Видео

В Турции состоялось боевое испытание нового беспилотного летательного аппарата ANKA-3. Ударный дрон совершил первый полет с боеприпасами

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Во время полета БПЛА ANKA-3 нес под левым крылом один боекомплект с лазерным и GPS наведением на цель. Об этом сообщает портал SavunmaSanayiST.

Боевой дрон ANKA-3, разработанный компанией Türk Havacilik ve Uzay Sanayii (TUSAS) выполнил уже множество испытательных полетов, но впервые беспилотник подняли в воздух с боеприпасами. Во время полета было замечено, что ANKA-3 имел комплект лазерного/GPS-наведения в левом боевом модуле под крылом.

Генеральный директор TUSAS Мехмет Демироглу подчеркнул, что ANKA-3 преодолел еще одну веху испытаний. По его словам, дрон совершил первый полет с боеприпасами, и продемонстрировал ту мощь, которую он даст Турции в сфере обороны.

Первый полет ANKA-3 длился 1 час 10 минут. В этом полете БПЛА достиг высоты более 2400 метров и развил скорость до 280 км/ч. Дрон предназначен не только для нанесения ударов, но также для разведки и наблюдения.

Беспилотник может атаковать цели боеприпасами класса "воздух-земля", поражать вертолеты, винтовые самолеты и БПЛА противника боеприпасами класса "воздух-воздух". Также дрон оснащен системой нейтрализации радиолокационных излучений противника и систем ПВО.

Беспилотник может находиться в воздухе 10 часов и нести груз весом до 1200 кг. Максимальная крейсерская скорость: 0,7 Маха.

Напомним, в Турецкой оборонной компании Baykar подтвердили, что строят завод под Киевом, который будет производить беспилотники модели TB2 или TB3.

Как сообщал OBOZ.UA, турецкая компания Baykar получила разрешения на производство в Украине беспилотников Bayraktar TB2 и AKINCI SİHA. Ожидается, что их разработка начнется с 2025 года.

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