В Турции произошло второе за два дня землетрясение: разрушены дома, есть пострадавшие. Фото и видео

Ольга Липич
Мир
1 минута
1,0 т.
В Турции произошло второе за два дня землетрясение: разрушены дома, есть пострадавшие. Фото и видео

В турецком городе Эрзурум (расположен на северо-востоке страны) в пятницу, 19 ноября, произошло сильное землетрясения магнитудой 5,1. Это уже второе подобное явление на территории страны за последние два дня.

Землетрясение произошло в 15:40 по местному времени, на глубине 6,9 км, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает издание dailysabah (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Землетрясение произошло около город Эрзурум

По предварительной информации, жертв нет. Известно, что из-под завалов удалось спасти двух человек. Всего пострадали четверо местных жителей.

Видео дня
Камни падали на шоссе

Как отмечает издание, подземные толчки ощущались и в других провинциях региона, включая города Агры и Диярбакыр.

Как заявил мэр города Октай Мэмис, из-за события в нескольких селах региона разрушились дома. Туда были отправлены бригады скорой помощи.

Кроме того, землетрясение повлекло за собой падение камней на шоссе около Копрукоя. Движение транспорта там временно заблокировано.

Камни падали на шоссе

Отметим, в среду землетрясение силой 5,3 балла, также в 15:40, обрушилось на северную провинцию Дюздже. Оно ощущалось вплоть до Стамбула, примерно в 215 км (133 милях) к западу от провинции Черного моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Ивано-Франковщине произошло землетрясение магнитудой 2,3. Эпицентр его располагался на глубине 3 км недалеко от Надворной.

Турция