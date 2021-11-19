В Турции произошло второе за два дня землетрясение: разрушены дома, есть пострадавшие. Фото и видео

В турецком городе Эрзурум (расположен на северо-востоке страны) в пятницу, 19 ноября, произошло сильное землетрясения магнитудой 5,1. Это уже второе подобное явление на территории страны за последние два дня.

Землетрясение произошло в 15:40 по местному времени, на глубине 6,9 км, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает издание dailysabah (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, жертв нет. Известно, что из-под завалов удалось спасти двух человек. Всего пострадали четверо местных жителей.

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Как отмечает издание, подземные толчки ощущались и в других провинциях региона, включая города Агры и Диярбакыр.

Как заявил мэр города Октай Мэмис, из-за события в нескольких селах региона разрушились дома. Туда были отправлены бригады скорой помощи.

Кроме того, землетрясение повлекло за собой падение камней на шоссе около Копрукоя. Движение транспорта там временно заблокировано.

Отметим, в среду землетрясение силой 5,3 балла, также в 15:40, обрушилось на северную провинцию Дюздже. Оно ощущалось вплоть до Стамбула, примерно в 215 км (133 милях) к западу от провинции Черного моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Ивано-Франковщине произошло землетрясение магнитудой 2,3. Эпицентр его располагался на глубине 3 км недалеко от Надворной.